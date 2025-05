Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 14,74 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 14,74 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 15,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,75 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.225.312 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,86 USD an. 27,92 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,50 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 55,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,524 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

