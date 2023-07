Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Rivian Automotive

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,3 Prozent auf 26,78 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,3 Prozent auf 26,78 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,88 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 24.454.674 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD. 52,61 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 56,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.05.2023 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,42 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 661,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 595,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,00 USD erwirtschaftet worden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,391 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

