Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 11,95 USD.
Um 15:52 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 11,95 USD. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,91 USD nach. Bei 12,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 303.801 Rivian Automotive-Aktien.
Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.
Die Rivian Automotive-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,695 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.
