Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive reagiert am Mittwochmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 23,61 USD.

Um 11:51 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 23,61 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.317 Stück gehandelt.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 42,22 Prozent niedriger. Bei 11,68 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,53 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rivian Automotive ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,62 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1.121,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 364,00 USD umsetzen können.

Am 14.12.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,188 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

