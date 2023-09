Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag leichter

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 23,40 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,40 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 23,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.145.815 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 40,86 USD markierte der Titel am 16.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 74,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 50,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,62 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.121,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 14.12.2023 gerechnet.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,188 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

