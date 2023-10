Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 19,20 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:59 Uhr um 0,7 Prozent auf 19,20 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 25.973 Stück.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,83 Prozent hinzugewinnen. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,17 Prozent.

Rivian Automotive veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,62 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.121,00 USD – ein Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,141 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Wert Rivian-Aktie nach Börsentalfahrt: Wedbush Securities senkt wegen Ausgabe grüner Wandelanleihen das Rivian-Kursziel

Tesla, Nikola, oder Lucid? Das sind die meist geshorteten E-Auto-Aktien

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie zweistellig leichter: Tesla-Rivale Rivian will sich über Wandelanleihe frisches Geld besorgen