Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 19,06 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 19,06 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 18,96 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 19,27 USD. Bisher wurden heute 5.082.168 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 36,45 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Abschläge von 38,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD gegenüber -1,62 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.121,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,141 USD je Rivian Automotive-Aktie.

