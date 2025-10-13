Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Montagabend fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 13,10 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.557.089 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 23,60 Prozent niedriger. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,45 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,792 USD je Aktie aus.

