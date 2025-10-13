DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Top News
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie verbucht zum Wochenstart Gewinne Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie verbucht zum Wochenstart Gewinne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Kursentwicklung im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Montagabend fester

13.10.25 20:23 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Montagabend fester

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,08 EUR 0,06 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 13,10 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.557.089 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 23,60 Prozent niedriger. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,45 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,792 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung