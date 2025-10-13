Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Montagabend fester
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 13,10 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.557.089 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.
Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 23,60 Prozent niedriger. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,45 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -2,792 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen
Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge
Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine
Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rivian Automotive
Analysen zu Rivian Automotive
Keine Analysen gefunden.