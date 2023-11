Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagvormittag nahe Nulllinie

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 14,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rivian Automotive-Aktie zeigte sich um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 14,46 EUR an der Tafel. Bei 14,48 EUR erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,44 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 772 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Rivian Automotive gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.337,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 536,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -4,986 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tesla-Rivale Rivian knackt beim Umsatz die Milliardenmarke

Ausblick: Rivian Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erster Meilenstein erreicht: NASDAQ-Aktie Amazon zählt jetzt 10.000 Rivian-Fahrzeuge zu seiner Flotte