Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Dienstagmittag fester

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 19,04 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.718 Stück gehandelt.

Am 18.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,49 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 73,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.01.2023 bei 15,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 10.11.2022. Das EPS lag bei -1,57 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 536,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,00 USD umgesetzt.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Rivian Automotive die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -6,551 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

