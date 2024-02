Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag mit positiven Vorzeichen

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 15,68 USD nach oben.

Um 11:59 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 15,68 USD nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 42.438 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. 78,89 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,68 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.337,00 USD umgesetzt, gegenüber 536,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -5,051 USD je Aktie aus.

