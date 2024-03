Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,73 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 11,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.229 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 139,13 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.02.2024 Kursverluste bis auf 10,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,32 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,73 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.315,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 663,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,214 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

