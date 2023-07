Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag mit Verlusten

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 25,14 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 25,14 USD. Bisher wurden heute 159.952 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,86 USD) erklomm das Papier am 16.09.2022. Mit einem Zuwachs von 62,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 53,54 Prozent Luft nach unten.

Rivian Automotive veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,42 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 661,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 595,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Rivian Automotive am 08.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 07.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,388 USD je Aktie ausweisen dürften.

