Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verliert am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 20,81 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 20,81 USD. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 20,52 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,88 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.576.070 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 40,86 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 96,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,68 USD am 27.04.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 43,86 Prozent sinken.

Am 09.08.2023 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.121,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 207,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.12.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,188 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

