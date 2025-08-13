Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 11,92 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 11,92 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 11,80 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 12,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 717.385 Rivian Automotive-Aktien.
Bei einem Wert von 17,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 43,85 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,27 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,30 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,720 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.
Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen
Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen
Aktien von Rivian und Volkswagen uneins: VW-Partner Rivian erhält zweite Milliarden-Spritze
