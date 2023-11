Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag mit Aufschlag

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:57 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 16,31 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 59.156 Aktien.

Bei 35,74 USD markierte der Titel am 16.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 119,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,68 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 28,39 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 07.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,57 USD je Aktie generiert. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -4,996 USD ausweisen wird.

