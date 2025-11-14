Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,2 Prozent auf 15,70 USD abwärts.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 15,70 USD. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 15,48 USD. Bei 15,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.840.633 Rivian Automotive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 18,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 9,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,96 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Mrd. USD im Vergleich zu 874,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rivian Automotive am 19.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,619 USD je Rivian Automotive-Aktie.

