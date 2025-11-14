DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.063 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.103 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag verlustreich

14.11.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,2 Prozent auf 15,70 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
13,76 EUR 0,04 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 15,70 USD. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 15,48 USD. Bei 15,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.840.633 Rivian Automotive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 18,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 9,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.11.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,96 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,56 Mrd. USD im Vergleich zu 874,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rivian Automotive am 19.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,619 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Rivian-Aktie +26 Prozent: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt

Rivian-Aktie in Gefahr? Analyst sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial beim Autohersteller

In eigener Sache

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rivian Automotive

DatumMeistgelesen
Wer­bung