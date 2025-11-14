Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive mit herben Abschlägen am Abend

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 15,18 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 7,4 Prozent im Minus bei 15,18 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,11 USD aus. Bei 15,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.349.156 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 18,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 19,43 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 9,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rivian Automotive ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,96 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,26 Prozent auf 1,56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 874,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rivian Automotive am 19.02.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,619 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

