Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag höher

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 19,87 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 19,87 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 90.432 Rivian Automotive-Aktien.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 41,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 07.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,19 USD gegenüber -1,57 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 149,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.337,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 536,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,046 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

