Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,05 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 01:59 Uhr bei 18,05 USD. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,87 USD aus. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 17,78 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 18,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.742.177 Rivian Automotive-Aktien.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 28,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 35,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,29 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.337,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 536,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 21.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,046 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

