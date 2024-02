Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 15,52 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 15,52 USD abwärts. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.120 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,73 Prozent. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 24,74 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rivian Automotive gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.337,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 21.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,051 USD je Rivian Automotive-Aktie.

