Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 16,26 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 16,26 USD. Bei 16,28 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 11.522.128 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 28,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 72,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,16 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 08.11.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,57 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1.337,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,051 USD je Aktie ausweisen dürften.

