Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagvormittag freundlich

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 14,70 EUR.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 14,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,69 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 555 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2022.

Am 08.11.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.337,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 21.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,051 USD je Rivian Automotive-Aktie.

