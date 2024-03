Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag fester

So bewegt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 11,12 USD.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 11,12 USD. Bei 11,28 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.666.778 Rivian Automotive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 152,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,06 USD ab. Mit Abgaben von 9,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.02.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.315,00 USD – ein Plus von 98,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 663,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,194 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

