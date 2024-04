Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Montagnachmittag

Kurs der Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 8,82 USD nach.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 8,82 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 8,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 9,12 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 1.863.276 Stück.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 218,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.04.2024 auf bis zu 8,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,73 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.315,00 USD – ein Plus von 98,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 663,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,197 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Fisker in der Krise: Sollten Anleger nun auch ihr Rivian-Investment überdenken?

Rivian-Aktie dennoch schwächer: Rivian liefert in Q1 mehr Fahrzeuge aus

Wettbewerb bei E-Autos: US-Regierung will Erfolg von heimischen Autobauern wie Tesla sicherstellen