Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive tendiert am Mittag schwächer

Die Rivian Automotive-Aktie notierte um 11:54 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 12,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 29.394 Rivian Automotive-Aktien.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD an. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 68,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 9,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,42 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 595,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 661,00 USD umgesetzt, gegenüber 95,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q2 2023 wird am 18.08.2023 erwartet.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,452 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

