Rivian Automotive Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rivian Automotive

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 7,3 Prozent auf 10,37 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,3 Prozent auf 10,37 USD. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 10,21 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.544.504 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 28,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 170,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 8,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,45 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 661,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,269 USD je Rivian Automotive-Aktie.

