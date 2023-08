Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 20,56 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 20,56 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 20,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,65 USD. Bisher wurden heute 9.151.215 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2022 auf bis zu 40,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 43,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 09.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.121,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 207,97 Prozent gesteigert.

Am 14.12.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,188 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

