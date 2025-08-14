DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,63 -1,0%Dow45.040 +0,3%Nas21.633 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,44 -0,7%Gold3.342 +0,2%
Rivian Automotive im Blick

15.08.25 16:13 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 12,19 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 12,19 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 12,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,03 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.133.787 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 28,91 Prozent niedriger. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD ab. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 28,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,52 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,721 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

