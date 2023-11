Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 16,69 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 16,69 USD ab. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,25 USD nach. Mit einem Wert von 16,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 14.432.749 Rivian Automotive-Aktien.

Am 16.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 114,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,00 Prozent.

Am 07.11.2023 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 149,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.337,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 536,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.03.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -4,996 USD je Rivian Automotive-Aktie.

