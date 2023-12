Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive schiebt sich am Freitagmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,6 Prozent auf 23,23 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 23,23 USD. Zuletzt wechselten 264.598 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,72 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 07.11.2023 vor. Das EPS lag bei -1,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 149,44 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,046 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

