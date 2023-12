Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 20,05 EUR nach.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 1,5 Prozent auf 20,05 EUR ab. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,05 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,45 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.165 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Rivian Automotive veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,57 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 149,44 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,046 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Wachsender Trend im EV-Markt - E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit

NASDAQ-Werte Rivian- und Lucid-Aktie unter der Lupe: Welcher der beiden Tesla-Konkurrenten bietet Anlegern bessere Chancen?