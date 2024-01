Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 17,79 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 11:57 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 17,79 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.206 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 28,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 36,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 11,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 34,35 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 07.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.337,00 USD – ein Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 536,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Rivian Automotive dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,046 USD je Aktie ausweisen dürften.

