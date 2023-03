Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 16:08 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,23 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,03 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.720.934 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 56,76 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 76,74 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,80 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,20 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rivian Automotive ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,73 USD gegenüber -2,43 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 663,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.127,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,731 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

