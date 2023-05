Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive büßt am Mittag ein

Um 12:02 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 13,38 USD ab. Zuletzt wechselten 8.038 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD. 205,38 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 11,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,71 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 09.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 661,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.08.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,452 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com