Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Nachmittag in Rot

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 13,00 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,93 USD. Bei 13,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.756.871 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 40,86 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 214,31 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,68 USD ab. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 11,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 09.05.2023. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,42 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 661,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 595,79 Prozent gesteigert.

Am 18.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,452 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?

Tesla-Konkurrent Rivian weiter mit tiefroten Zahlen - Rivian-Aktie an der NASDAQ dennoch gefragt

Ausblick: Rivian Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com