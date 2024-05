Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,27 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 10,27 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,40 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ 936.753 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 173,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,26 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 24,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 07.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,20 Mrd. USD – ein Plus von 82,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 661,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren.

2024 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -4,269 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

