Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag tiefer

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NDB-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 36,39 USD. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 35,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NDB-Handel 3.915.870 Rivian Automotive-Aktien.

Rivian Automotive ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 15.12.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 18.08.2023.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -7,059 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian über den Erwartungen der Analysten - Rivian-Aktie mit Gewinnmitnahmen

Amazon-Aktie nach Quartalszahlen mit Kurssprung: Lohnt sich ein Einstieg jetzt noch?

Ford-Aktie gibt Gas: Ford schafft kräftigen Umsatzsprung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: David Becker/Getty Images