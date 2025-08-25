Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Dienstagabend kräftig

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,5 Prozent auf 14,49 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 6,5 Prozent auf 14,49 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,53 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 13,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.851.578 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 15,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,44 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,754 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

