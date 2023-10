Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive wird am Montagmittag ausgebremst

Rivian Automotive im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 19,13 USD.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 19,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.247 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 36,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 08.08.2023. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.121,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 364,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,141 USD einfahren.

