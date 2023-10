Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 19,55 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 19,55 USD nach oben. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.552.881 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 36,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 67,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 08.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,62 USD in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.121,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 364,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,141 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

