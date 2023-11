Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 17,21 USD ab.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 17,21 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 24.191 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,49 USD. Dieser Kurs wurde am 17.11.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 100,41 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 32,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 07.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,57 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent auf 1.337,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 536,00 USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -4,996 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

