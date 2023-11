Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Vormittag gefragt

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 15,82 EUR.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 08:49 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 15,82 EUR. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,82 EUR. Mit einem Wert von 15,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 250 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 07.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,57 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.337,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 536,00 USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,996 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus

Rivian-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tesla-Rivale Rivian knackt beim Umsatz die Milliardenmarke

Ausblick: Rivian Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel