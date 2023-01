Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NDB-Sitzung um 1,2 Prozent auf 16,65 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 16,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,66 USD. Zuletzt wechselten via NDB 6.643.937 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,84 USD. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Gewinne von 78,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 5,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.11.2022 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 536,00 USD – ein Plus von 53.500,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 1,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 07.03.2024.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,472 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

