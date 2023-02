Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Rivian Automotive-Aktie notierte um 04:22 Uhr im NDB-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 19,75 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 19,52 USD. Bei 20,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NDB-Handel 5.211.075 Rivian Automotive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,49 USD. Dieser Kurs wurde am 18.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Am 20.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 29,22 Prozent Luft nach unten.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -7,68 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53.500,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 536,00 USD umgesetzt, gegenüber 1,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.03.2024.

2024 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -3,615 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie: Langjähriger Rivian-Cheflobbyist kehrt dem Tesla-Konkurrenten den Rücken

Philippinische Regierung will Steuern auf Nickelexporte einführen: Was das für den Nickelpreis bedeutet

NASDAQ-Aktie Amazon schließt tiefrot: Amazon-Gewinn bricht wegen Rivian-Wertkorrektur deutlich ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com