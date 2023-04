Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive verteuert sich am Mittag

Um 12:02 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.332 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,86 USD) erklomm das Papier am 16.09.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 67,03 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 21.03.2023 auf bis zu 12,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 28.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,73 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 663,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1.127,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,714 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

