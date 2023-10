Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 16:08 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 19,91 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 19,94 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 6.091.880 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.11.2022 auf bis zu 36,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,06 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 41,34 Prozent wieder erreichen.

Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.121,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD in den Büchern standen.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,132 USD ausweisen wird.

