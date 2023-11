Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 16,54 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 16,54 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 16,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 5.782.390 Stück.

Am 18.11.2022 markierte das Papier bei 32,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 29,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.337,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 536,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,996 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

