Rivian Automotive Aktie News: Anleger greifen bei Rivian Automotive am Freitagvormittag zu

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 15,34 EUR.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,57 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.337,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD in den Büchern standen.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,996 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

