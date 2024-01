Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 16,30 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 16,30 USD. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,93 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,98 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 11.363.756 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,05 USD. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 41,89 Prozent niedriger. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 39,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 149,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.337,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 536,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 06.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,040 USD je Rivian Automotive-Aktie.

